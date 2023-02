Guerra in Ucraina, in Trentino accolte oltre mille persone

(ANSA) - TRENTO, 24 FEB - In Trentino sono state accolte oltre mille persone dall'Ucraina dal marzo del 2022 al gennaio del 2023. Lo ha comunicato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nella conferenza stampa post Giunta a Nogaredo, nella giornata in cui ricorre un anno dall'inizio della guerra in Ucraina.

"Sono 501 i richiedenti protezione temporanea dall'Ucraina accolti attualmente nell'ambito dei Protocolli d'intesa tra Commissariato del Governo e Provincia di Trento. Il 62% delle persone di origine ucraina nell'accoglienza straordinaria sono di genere femminile, e il 42% sono under 18. Sono accolti in 75 immobili, sia alloggi che strutture collettive, usati come strutture d'accoglienza e ubicati in 45 Comuni del Trentino", ha detto Fugatti.

"Sappiamo quanto la comunità trentina ha fatto in termini di accoglienza e solidarietà, sia a livello locale, sia sul fronte della guerra", ha affermato Fugatti, ricordando "la struttura d'accoglienza che abbiamo messo a disposizione al confine con l'Ucraina, dove è andata la nostra Protezione civile". (ANSA).