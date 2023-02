Fiera Bolzano, 75 anni fa 1a riunione del Comitato Esecutivo

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - Esattamente oggi, 75 anni fa, un gruppo di personalità illustri dell'economia, dell'amministrazione e della politica si riunì sotto la presidenza di Walter von Walther per la prima riunione verbalizzata del Comitato esecutivo di Fiera Bolzano. Si stava lavorando alla prima fiera moderna in terra altoatesina, era la "Fiera campionaria internazionale" che ebbe luogo a Bolzano dal 12 al 27 settembre 1948.

In 16 giorni di manifestazione e su un'area di circa un ettaro di fronte all'attuale Palazzo di Giustizia, si contarono 573 espositori, di cui quasi 200 internazionali, e ben 250.000 visitatori, fra cui l'allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. "Così come 75 anni fa, Fiera Bolzano è ancora oggi sinonimo di progresso e innovazione: una piattaforma dinamica per l'economia altoatesina, che guarda al futuro con un atteggiamento positivo e che, insieme a innumerevoli attori dell'economia e della società locale, fornisce impulsi sempre nuovi, in grado di riflettere lo spirito del tempo in cui viviamo", afferma Armin Hilpold, Presidente di Fiera Bolzano.

Il 75° anniversario verrà celebrato nel corso dell'anno con numerosi eventi nel nuovo FieraMesse H1 Eventspace, tra i quali la quarta edizione di TEDx Bolzano, concerti e spettacoli nell'ambito del Jazz Festival e di Bolzano Danza e un evento nell'ambito del Concorso Busoni. L'evento clou dell'anno dell'anniversario sarà poi la cerimonia ufficiale del 12 settembre, giorno di apertura della prima Fiera Campionaria Internazionale 75 anni fa. Il gran finale sarà celebrato durante la Fiera d'Autunno che si terrà, insieme a Biolife, dal 9 al 12 novembre, si legge in una nota di Fiera Bolzano. (ANSA).