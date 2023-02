Cospito: striscioni anarchici affissi in centro a Trento

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - Alcuni anarchici hanno affisso poco dopo mezzogiorno uno striscione contro il 41bis e per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito sulla gru del cantiere di una palazzina in ristrutturazione di Corso Tre Novembre in centro a Trento. Un altro striscione ("Chiudere il 41bis, abolire l'ergastolo ostativo, fuori Alfredo dal 41 bis") è stato attaccato invece sulle reti che delimitano il cantiere. Sul posto polizia, carabinieri e guardia di finanza. (ANSA).