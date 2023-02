Siccità: riempimento di bacini e laghi in Trentino al 34%

(ANSA) - TRENTO, 22 FEB - I grandi bacini idrici del Trentino sono riempiti di acqua per 141 milioni di metri cubi, di cui 102 riferiti ad invasi artificiali e 39 riferiti a laghi naturali regolati. Il riempimento complessivo medio - informa la Provincia - è pari al 34%, pari al 29% per gli invasi artificiali e al 53% per i laghi naturali regolati.

Il volume utile complessivo degli invasi artificiali delle 14 grandi dighe idroelettriche trentine di Santa Giustina, Careser, Pian Palù, Pra da Stua, Speccheri, San Colombano, Stramentizzo, Forte Buso, Val Noana, Schener, Costabrunella, Ponte Pià, Bissina, Boazzo è di 348 milioni di metri cubi di acqua. Cifra che sale a 407 milioni di metri cubi contando anche i 59 milioni di metri cubi dei laghi naturali (Molveno, Toblino, Cavedine, Ledro) regolati artificialmente per mezzo delle derivazioni.

Il grado di riempimento complessivo per gli invasi artificiali considerati più significativi è inferiore del 37% rispetto al dato medio storico, con percentuali variabili tra l'11% e il 44%. Significativo è che gli invasi più capienti sono quelli che più si discostano dal grado di riempimento medio storico. (ANSA).