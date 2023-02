Muser, la rinuncia non è debolezza, ma forza e guadagno

(ANSA) - BOLZANO, 22 FEB - "Il coraggio di rinunciare" è il titolo-esortazione della lettera pastorale scritta dal vescovo di Bolzano Bressanone, Ivo Muser, per la Quaresima 2023. "La rinuncia è solitamente equiparata alla perdita. La Quaresima è un contrappunto: la rinuncia non è debolezza, ma forza e guadagno", scrive monsignor Muser che ha celebrato in duomo a Bolzano il rito dell'imposizione delle ceneri sul capo dei fedeli, che segna l'avvio del tempo di Quaresima.

Nel Mercoledì delle Ceneri, ha detto il vescovo, "ci viene ricordata senza mezzi termini la caducità dell'uomo e di tutto ciò che è terreno. Ma i credenti oggi ricevono le ceneri nel segno della Croce, da cui ci vengono promesse speranza e vita".

Muser ha poi aggiunto che "senza la volontà di riconciliarsi, tutti i propositi quaresimali sono vani" e, ricordando che il 24 febbraio si compie il primo anno della guerra di aggressione all'Ucraina ha detto: "Preghiamo e digiuniamo oggi in solidarietà con tutte le persone che vivono gli orrori della guerra. Chiediamo a chi ha disseminato morte e tragedie di fermare questa follia".

Nella lettera pastorale "Il coraggio di rinunciare", tra le cose a cui si dovrebbe rinunciare il vescovo indica la critica indiscriminata, la sete di possesso e la riduzione di tutto ad evento. (ANSA).