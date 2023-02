Nasce gruppo Trento al Centro, dentro Stanchina e Pedrotti

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - "Questa è una risposta politica a un fatto politico". Il presidente del Consiglio comunale di Trento, Paolo Piccoli, presenta così la scelta di costituire il gruppo consiliare "Trento al centro". Parlando del Patt, Piccoli dice che "è come se avesse firmato un patto preliminare con il centrodestra e, lo dico da notaio, una volta che lo hai firmato sei costretto a firmare anche un contratto. Lo spostamento a destra del Patt è avvenuto, e noi in Comune abbiamo la necessità di garantire quel quadro che aveva portato all'elezione del sindaco Franco Ianeselli, nel quale c'era stato un accordo anche del Patt. Abbiamo due consiglieri comunali, Stanchina e Pedrotti, che non si ritrovano nello spostamento a destra".

Fanno parte del gruppo, oltre a Roberto Stanchina, Paolo Piccoli e Alberto Pedrotti, anche Chiara Maule, Renato Tomasi e Marcello Carli. Il gruppo fa riferimento "all'area popolare che si sta formando con Campobase e all'area autonomista, per garantire la prosecuzione dell'esperienza nata nel 2020, guardando anche al 2025 con assoluta solidità. Ci sono delle forze nazionali, come Italia viva e Azione, con cui abbiamo colloqui", spiega infine Piccoli. (ANSA).