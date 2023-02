Droga: 45enne di Rovereto arrestato con 2,5 chili di hashish

(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Continuano incessanti i controlli ed i risultati contro lo spaccio di sostanza stupefacenti disposti dal questore Maurizio Improta.

Mercoledì 15, personale della Polizia di Stato e delle Guardia di Finanza ha infatti arrestato un italiano di 45 anni residente a Rovereto, con oltre 2,5 kg di hashish. Gli agenti ed i militari avevano da tempo notato uno strano viavai di persone presso un civico, dove risiedeva una persona che aveva già avuto, in passato, precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo una serie di appostamenti e verificato che da quell'indirizzo entravano ed uscivano diverse persone, già conosciute agli investigatori, si è deciso di irrompere nell'appartamento per verificare se all'interno vi era una base di spaccio, Entrati nell'appartamento gli agenti procedevano ad una perquisizione dei locali e rinvenivano, dietro la lavatrice, alcuni panetti di hashish, mentre dell'altra droga veniva consegnata spontaneamente dalla persona perquisita. Le attività di indagini venivano poi estese sull'autovettura in uso all'indagato, durante le quali venivano rinvenuti nel bagagliaio dell'auto altri panetti di stupefacente, Al termine della attività gli investigatori sequestravano 26 panetti di hashish per un totale di circa 2,5 kilogrammi. Concluse la perquisizione ed il sequestro l'uomo veniva arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).