Blitz ambientalista a Bolzano per realizzare un documentario

(ANSA) - BOLZANO, 21 FEB - Il blitz ambientalista della scorsa settimana, durante il quale la statua di Nettuno in piazza Erbe a Bolzano è stata 'vestita' con i rifiuti raccolti sui prati del Talvera, è stato realizzato da un gruppo di studenti della scuola di documentario, televisione e new media Zelig. Lo svela Salto.bz. Le riprese realizzate in piazza Erbe dagli studenti e dalle studentesse della scuola - annuncia il portale news - saranno proiettate in primavera nel corso di un evento organizzato dalla stessa Zelig al museo di arte moderna Museion.

La statua della fontana di Nettuno è stata ricoperta, con lattine di birra, bottiglie e altri rifiuti. Su un cartello gli autori dell'azione hanno scritto in tedesco "3 amici, 6 sacchi dei rifiuti, 1 Talvera, 1 ora". Evidentemente i rifiuti fissati con nastro adesivo sulla statua sono stati raccolti nell'arco di un'ora sui prati del Talvera. Sul cartello viene inoltre annunciato che i rifiuti saranno rimossi dai promotori dopo 48 ore.

Il sindaco Renzo Caramaschi non ha invece atteso che i promotori tornassero a ripulire la statua e ha fatto intervenire i vigili del fuoco, criticando l'iniziativa e annunciando, in un primo momento, la linea dura nei confronti degli ideatori. La scorsa settimana il primo cittadino ha incontrato uno degli studenti, che si sarebbe scusato per il fraintendimento, mentre un secondo incontro tra sindaco e gli autori dell'azione-video è in programma giovedì in Municipio. (ANSA).