Kompatscher, medaglieri sono ambasciatori della caparbietà

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - Quello appena concluso è stato un weekend trionfale per lo sport altoatesino: dopo la medaglia d'oro conquistata sabato ai Mondiali di biathlon di Oberhof con la staffetta femminile azzurra da Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller (assieme a Samuela Comola e Lisa Vittozzi), i Mondiali di sci alpino di Courchevel e Méribel si sono conclusi con un acuto gardenese, la medaglia di bronzo di Alex Vinatzer nello slalom.

Senza dimenticare il successo colto nello slittino dal doppio femminile di Andrea Vötter e Marion Oberhofer, che hanno vinto la classifica generale di Coppa del mondo, né la medaglia d'argento conquistata in apertura della rassegna iridata di biathlon dalla stessa Wierer con la staffetta mista completata da Bionaz, Giacomel e Vittozzi.

"Faccio i complimenti a tutti i nostri portacolori, sono stati sensazionali, la gara di slalom di oggi è stata davvero emozionante", commenta il presidente Arno Kompatscher, che in seno alla Giunta provinciale è competente anche per lo sport.

"Personaggi noti come Alex Vinatzer e Dorothea Wierer, e meno conosciuti, come Auchentaller, Vötter e Oberhofer, sono tutti straordinari ambasciatori della caparbietà, del talento, della serietà degli altoatesini e sono quindi per noi grande motivo d'orgoglio". (ANSA).