Due denunciati per rissa in viale Stazione a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - Due pattuglie della questura di Bolzano sono intervenute ieri per una rissa tra più persone, di cui due armate di coltello, in viale Stazione. I poliziotti sono riusciti a fermare due persone e a portarli in questura per l'identificazione. Entrambi i cittadini nigeriani sono già noti alle forze dell'ordine e sono stati trovati in possesso di un sanpietrino e di un collo di bottiglia. E' così partita la denuncia per rissa e porto di oggetti atti a offendere. (ANSA).