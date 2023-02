Covid: Gimbe, incidenza in calo in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 20 FEB - Migliora l'incidenza del Covid in Trentino Alto Adige nella settimana compresa tra il 10 e il 16 febbraio, con una diminuzione dei casi 21,7% in provincia di Bolzano e del 6,2% in provincia di Trento. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe.

In Alto Adige si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (62), mentre rimane sopra la media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica (5,4%). I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Bolzano sono pari a 59; il tasso di copertura vaccinale con la quarta dose è del 27,5%, a fronte di una media in Italia del 31,1%.

In Trentino l'occupazione dei posti letto in area medica è stato la media nazionale (4,8%). I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Trento sono pari a 45; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 36,6%. (ANSA).