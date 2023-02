Comune Trento: gli abitanti sono 119mila,aumenta l'età media

(ANSA) - TRENTO, 20 FEB - Al 31 dicembre 2022, la popolazione iscritta all'anagrafe comunale di Trento è di 119.004 persone, di cui 61.253 donne e 57.751 uomini. Si rileva un aumento di 284 persone rispetto all'anno precedente, mentre si conferma l'invecchiamento della popolazione, che ha un'età media pari a 45,3 anni (era 45,1 nel 2021) e un indice di vecchiaia pari a 184,1 (ogni 100 giovani in età tra i 0 e i 14 anni ci sono 184 persone sopra i 65 anni). È quanto emerge dal report annuale dell'Ufficio studi e statistica del Comune di Trento.

Con l'invecchiamento della popolazione, aumenta anche la quota di persone over80, che raggiungono il 7,8% del totale. Gli ultracentenari sono 29, di cui 5 uomini e 24 donne.

Sul territorio cittadino ci sono 55.015 famiglie (+465 unità). Il numero di componenti medi è pari a 2,1, stabile, ma aumentano le famiglie composte da una sola persona (al 41,8% del totale). Le persone che vivono da sole sono perlopiù donne (54,8%), principalmente collocate nelle fasce d'età più elevate, mentre la maggior parte di famiglie unipersonali maschili, sono costituite da uomini giovani e celibi.

I residenti con cittadinanza straniera presenti in anagrafe sono 13.665 (11,5%), in calo (-166) persone). Le cittadinanze maggiormente rappresentate sono la rumena (2.173 persone), la pakistana (1.489) e l'albanese (1.060). Nel 2022 sono state 991 le nuove acquisizioni di cittadinanza italiana (+217), principalmente per residenza (51,6%).

Sono 324 i matrimoni celebrati nel corso del 2022 (+56), nella maggior parte (otto su dieci) svolti con rito civile.

