Incidenti stradali: esce di strada in Val Passiria, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Un grave incidente si è verificato questa mattina verso le ore 6.30 a Saltusio in Val Passiria.

Stando alle prime informazioni un trentenne di San Leonardo in Passiria è uscito di strada con la sua vettura nelle vicinanze del ponte "Torggler". La macchina ha terminato la sua corsa nel greto del torrente. I vigili del fuoco hanno liberato il guidatore dalle lamiere dell'abitacolo con l'ausilio dell'attrezzatura idraulica e lo hanno affidato alle cure del medico d'urgenza. Successivamente sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e il recupero della macchina.

Con l'ambulanza della Croce bianca il ferito è stato trasportato all'ospedale di Bolzano. (ANSA).