Guida in stato di ebbrezza, 9 sanzioni negli ultimi giorni

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - In Alto Adige la polizia stradale nel corso della settimana ha comminato nove sanzioni per guida in stato di ebbrezza, di cui cinque particolarmente gravi. Nel pomeriggio di ieri una pattuglia del distaccamento di Bressanone ha sottoposto a controllo un uomo che è risultato positivo all'alcoltest. L'uomo aveva un tasso alcolico nel sangue pari a 1,97 g/l, quattro volte oltre il consentito. L'uomo è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida. Il veicolo è stato sequestrato.

Sempre ieri, ma a Bolzano, la polizia ha sanzionato tre conducenti, risultati positivi alla prova con l'etilometro. Uno è stato denunciato, perché presentava un tasso alcolico pari a 1,17 g/l.

Considerato il periodo di carnevale, l'attività proseguirà senza sosta nei prossimi giorni, al fine di prevenire e reprimere le condotte indisciplinate che pongono in serio pericolo l'incolumità degli utenti della strada, annuncia la Questura. (ANSA).