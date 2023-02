Tar Trento: Rocco, 195 ricorsi e 202 sentenze nel 2022

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Trento ha trattato 195 ricorsi nel 2022. Lo ha spiegato il presidente, Fulvio Rocco, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar.

"Siamo stabilizzati su un range tra i 170 e i 200 ricorsi all'anno, dopo che il nostro Tribunale è stato depurato, qualche anno fa, dalle pendenze che venivano dalla Corte d'appello di Venezia", ha detto Rocco, aggiungendo che "la parte del leone la fanno ancora l'urbanistica e l'edilizia, mentre la seconda attività più presente è quella legata alla contrattualistica pubblica".

Le sentenze rese nel 2022 sono state 202. "Anche in questo caso, la parte del leone la fanno l'urbanistica e l'edilizia, seguite dalla contrattualistica pubblica. Abbiamo trattato anche 15 sentenze in materia di accesso alla documentazione amministrativa, con un'impennata rispetto all'anno scorso".

Sempre nel 2022, sono stati 87 gli appelli che riguardavano sentenze emesse tra il 2013 e il 2022 dal Tar di Trento che sono state trattate dal Consiglio di Stato. "Nella maggior parte dei casi - ha ricordato Rocco - c'è stata una conferma del primo grado".

I tempi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ha spiegato il presidente del Tar di Trento, si riflettono anche sulle sentenze. "Ci impongono tempi rapidi e sentenze semplificate, che però non possono andare a incidere sulla qualità del giudizio", ha detto. "Il tutto viene ulteriormente frenato dalla difficoltà di ottenere, da parte delle imprese che intendono fare ricorso, la documentazione". Rocco ha parlato di "episodi di sciatteria amministrativa. In molti casi si preferisce non rispondere, salvo, alla vigilia del giudizio, tirare fuori i documenti", ha aggiunto. (ANSA).