Nuovo ospedale di Trento: Rocco (Tar), un gioco dell'oca

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - "I tempi si allungheranno, sia nell'ipotesi in cui vada avanti il progetto di project financing, sia nel caso in cui venga abbandonato. Quello del Not è un gioco dell'oca". Queste le parole del presidente del Tar di Trento, Fulvio Rocco, in merito alla sentenza del Consiglio di Stato sul Nuovo ospedale di Trento (Not), "il quale ha rimandato a noi un contenzioso che cercheremo di risolvere quanto prima. I due contendenti, in ogni caso, non demordono", ha spiegato Rocco, il quale ha anche detto che la decisione della Provincia di Trento di procedere è lecita, "perché al momento non vi è nessun provvedimento di carattere cautelare".

Il presidente del Tar di Trento ha parlato di un "gioco dell'oca" per definire la vicenda del Not. "Avevamo una sentenza che faceva fuoriuscire del tutto la possibilità di una riattivazione del procedimento di project financing. Adesso tutto è di nuovo in ballo. Prima vi era solo un errore procedimentale, che è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato, e che riguardava la mancata evocazione in giudizio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss). Quest'errore, però, era stato ritenuto scusabile". (ANSA).