Mandato del Patt a Marchiori per l'accordo con Fugatti

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - La Giunta esecutiva del Patt ha approvato con soli 2 contrari e 6 astenuti su 29 votanti una delibera che affida al segretario Simone Marchiori il compito di approfondire con il candidato presidente Maurizio Fugatti, "quale rappresentante dei partiti e delle liste civiche che attualmente hanno deciso di sostenerlo, i termini e i contenuti di un possibile accordo per garantire l'appoggio tecnico, basato sui punti imprescindibili già consegnati al presidente e sul programma che il Patt andrà ora ad approfondire".

La Giunta si è riunita al gran completo ieri nella sede del partito, dove si sono ritrovati anche i rappresentanti dei giovani e delle donne autonomiste ed i coordinatori di valle.

All'ordine del giorno la relazione del segretario "sulla situazione politica e, in particolare, sul nodo alleanze alla luce della disponibilità del candidato presidente Fugatti ad accogliere gli spunti programmatici imprescindibili redatti dalle Stelle Alpine".

Nel frattempo la Lega ha organizzato nel pomeriggio alle 17 una conferenza stampa nella sede di piazza Battisti. Il commissario Diego Binelli presenterà un nuovo indice di gradimento del presidente Maurizio Fugatti e interverrà sulla lista civica che richiama allo stesso presidente in vista delle prossime elezioni provinciali dell'autunno del 2023. (ANSA).