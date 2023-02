Incidenti stradali: scontro a Perca, diversi mezzi coinvolti

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - Un incidente stradale con più mezzi coinvolti si è verificato nel pomeriggio verso le ore 16 sulla strada Statale Val Pusteria all'altezza di Perca. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. I feriti sono stati dapprima assistiti dal personale di soccorso presente e successivamente trasportati all'ospedale.

Stando alle prime informazioni una macchina è finita nella corsia opposta, causando uno scontro frontale con un'altra vettura. Nell'incidente sono poi rimaste coinvolte altre due vetture.

Per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e per i lavori di ripristino della sede stradale sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della zona. Sul posto anche la Croce bianca e le forze dell'ordine. (ANSA).