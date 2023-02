Grandi predatori: Schuler ha incontrato Lollobrigida

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - Durante la riunione della Commissione politiche agricole svoltasi mercoledì scorso a Roma, il Governo ha illustrato la situazione attuale del settore agricolo, sottolineando le sfide da affrontare nel prossimo futuro. Il giorno seguente, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha tenuto presso la sede del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un incontro con i rappresentanti delle Province autonome e delle Regioni italiane.

"Ho voluto illustrare al ministro Lollobrigida le preoccupazioni e le richieste dell'Alto Adige", ha spiegato l'assessore provinciale all'Agricoltura Arnold Schuler che ha definito "costruttivo" il colloquio avuto nella capitale.

Schuler ha affrontato, in primis, il tema dei grandi predatori in Alto Adige, rimarcando come essi rappresentino una minaccia attuale per l'agricoltura di montagna altoatesina. Nel 2022, dati alla mano, sono stati 29 i lupi individuati geneticamente in provincia di Bolzano. "Stiamo lavorando sulle misure di protezione delle mandrie per soddisfare tutti i requisiti necessari per l'abbattimento. Tuttavia, ciò richiede anche la cooperazione degli agricoltori e un consenso a livello nazionale e comunitario", ha ribadito Schuler.

Tra gli altri temi, si è discusso anche della certificazione obbligatoria del benessere animale secondo i requisiti statali.

Il sistema di classificazione delle aziende zootecniche, basato principalmente sulla salute e sul benessere degli animali, non è al momento attuabile in questa forma per l'agricoltura di montagna in Alto Adige. Schuler ha riferito che sul tema si è registrata una convergenza fra le Regioni del Nord Italia, che hanno proposto alcune modifiche per riconoscere le specificità che caratterizzano la zootecnia di montagna. (ANSA).