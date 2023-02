Dal 20 febbraio a Cristo Re apre un emporio solidale

(ANSA) - TRENTO, 17 FEB - Uno spazio d'ascolto, un punto di distribuzione alimentare ma anche un luogo di incontro e di proposta culturale. Sono le finalità dell'Emporio Solidale, allestito nei locali della canonica di Cristo Re a Trento e prossimo all'avvio dell'attività, lunedì 20 febbraio, a servizio in particolare della zona nord del capoluogo. La presentazione - riferisce una nota dell'Arcidiocesi di Trento - è avvenuta nel corso di una conferenza stampa convocata nella mattinata di oggi alla presenza di don Cristiano Bettega, delegato dell'Area Testimonianza della Diocesi, don Mauro Leonardelli, parroco di Trento Nord, Cristian Gatti della Caritas diocesana e alcuni volontari attivi nell'Emporio.

L'idea - è stato spiegato dai promotori - nasce più di un anno fa dai volontari che gestivano la distribuzione dei pacchi viveri nelle comunità parrocchiali di Trento Nord (Cristo Re, Solteri, S. Apollinare, Vela, Madonna della Pace, con l'estensione anche a Canova e San Martino) con l'intento di far crescere la qualità del loro servizio, per poter andare incontro in modo più efficace alle persone e ai loro bisogni, puntando non solo sugli aspetti materiali (legati in particolare al pacco viveri), ma valorizzando maggiormente la relazione e la conoscenza.

Con il supporto della Caritas Diocesana, è nato così un percorso di riflessione e di approfondimento che ha portato ad individuare nell'esperienza degli Empori di Solidarietà, già attivi in altre Diocesi (ad esempio Verona), la strada migliore per favorire la crescita del servizio solidale da parte delle comunità. In Trentino, a fare da apripista su questo terreno è stata la parrocchia di Pergine Valsugana, che ha inaugurato il proprio Emporio Solidale nell'autunno scorso.

Il progetto di Trento nord, gestito interamente dai volontari delle parrocchie (una trentina quelli attualmente coinvolti), si basa su tre grandi aree: ascolto, distribuzione alimentare, cultura. (ANSA).