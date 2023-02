Cospito: delegato Fiom, solidarietà all'Iveco e al manager

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - "No comment", "preferisco di no", "siamo tranquilli", "mi dispiace, non posso parlare". Sono le frasi pronunciate questa mattina dai dipendenti Iveco, entrando nello stabilimento a Bolzano, dopo le minacce anarchiche a un manager della Defence Vehicles.

"Una cosa è manifestare pacificamente, come è avvenuto all'inizio della guerra in Ucraina, un altro paio di maniche sono ovviamente le minacce", afferma Luca Samiolo, delegato Fiom dell'Iveco di Bolzano, che esprime "massimo appoggio e solidarietà all'azienda e al manager per quello che è successo".

Lo scorso aprile un gruppo di anarchici aveva manifestato in modo ordinato davanti allo stabilimento bolzanino esponendo uno striscione con lo slogan "Iveco arma la guerra".

"Tutti noi - aggiunge il sindacalista - facciamo parte di questa famiglia". "Speriamo che le indagini facciano il loro corso in tempi brevi", aggiunge. "Ovviamente la situazione non è piacevole, anche alla luce dei fatti internazionali, un po' di preoccupazione si avverte, ma i dipendenti sono comunque tranquilli", aggiunge il delegato, che attualmente si trova a Padova per il congresso della Fiom nazionale. Samiolo chiarisce che "in questi giorni si entrava e usciva dallo stabilimento normalmente", non gli risulta un invito dell'azienda di non indossare la divisa Iveco all'esterno dello stabilimento, come invece riportato da articoli di stampa. (ANSA).