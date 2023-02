Corte conti: nel 2022 sentenze per 825000 euro in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 17 FEB - La Corte dei conti di Bolzano nel 2022 ha emesso sentenze di condanna per un danno erariale di complessivamente 825.000 euro. Rispetto all'anno record 2021 con 1,1 milioni si tratta di un calo, mentre rispetto al 2020 (471.000 euro) e il 2019 (338.000 euro) la cifra è in netto aumento. I dati sono stati illustrati dalla procuratrice regionale Alessia Di Gregorio in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Nell'anno appena passato sono stata aperte complessivamente 260 istruttorie, mentre il numero di fascicoli pendenti il 31 dicembre 2022 ammontava a 333. Oltre un terzo dei casi (36,43%) sono stati sollevati dalla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione e la sanita, soprattutto per quanto riguarda la gestione della pandemia, sono stati al centro di molti procedimenti.

Il presidente della Corte dei conti di Bolzano, Enrico Marinaro ha evidenziato un incremento dei riti abbreviati. Nel 2022 i giudizi pendenti il primo gennaio erano 20, mentre quelli definiti entro il 31 dicembre 29.

La presidente della sezione di controllo Irene Thomaseth ha parlato di "un anno impegnativo ma che mostra anche segni di un'evoluzione positiva", ovvero in merito all'aumento dell'organico a Bolzano. (ANSA).