Sono 3.682 le imprese gestite da stranieri in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 16 FEB - Al 31 dicembre del 2022, in provincia di Trento, le imprese attive e gestite da cittadini stranieri sono risultate essere 3.682 (su 4.099 registrate), in aumento del di 133 unità (+3,7%) rispetto all'anno precedente.

In base ai dati del Registro delle imprese, elaborati dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento, queste iniziative economiche rappresentano una realtà strutturale del nostro sistema economico che incide per il 7,9% sul totale delle attività locali. Si tratta tuttavia di un dato più contenuto sia rispetto a quanto rilevato a livello nazionale (11,2%) sia nel Nord Est (12,0%).

Dal punto vista settoriale, a fine 2022 - precisa l'ente camerale - la quota più consistente di imprese straniere opera nel comparto delle costruzioni (il 30,4%); anche i settori del commercio (21,1%) e del turismo, in particolare la componente legata alla ristorazione, rappresentano ambiti di attività di rilevante interesse per gli imprenditori stranieri (13,5%).

Sotto il profilo della struttura organizzativa, si conferma la prevalenza di imprese individuali che, con 2.841 unità, rappresentano il 69,3% del totale delle imprese guidate da stranieri. A seguire, le società di capitale incidono per il 19,7%, le società di persone per il 10,7% e le altre forme per lo 0,3%.

Tra i Paesi di provenienza degli imprenditori, con riferimento alle sole imprese individuali (le uniche per cui è possibile associare la nazionalità al titolare), quello più rappresentato è l'Albania, con 406 imprese individuali attive a fine dicembre (l'11,0% del totale). Seguono la Romania con 324 unità (l'8,8%), il Marocco con 216 (il 5,9%) e, se si esclude la Svizzera - area dalla quale si è verificato un sensibile fenomeno migratorio "di ritorno" da parte dei figli di emigrati italiani - al quarto posto si colloca la Cina con 146 imprenditori (il 4,0%). Gli imprenditori albanesi e rumeni risultano maggiormente presenti nel settore delle costruzioni mentre quelli nati in Marocco e in Cina si dedicano maggiormente ad attività commerciali. I titolari cinesi sono presenti anche nella gestione di servizi alla persona (soprattutto saloni di parrucchieri). (ANSA).