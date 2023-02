Saranno espulsi 5 giovani tunisini identificati a Trento

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - All'alba di ieri personale del commissariato di polizia di Rovereto , della polizia locale e del reparto prevenzione crimine hanno ispezionato alcuni stabili in disuso in viale Brennero a Trento identificando cinque giovani di origine tunisina e con vari precedenti. L'ufficio immigrazione della Questura di Trento al termine degli accertamenti del caso ha emesso cinque espulsioni nei confronti dei fermati e tre di questi sono stati accompagnati in un Cpr per il rimpatrio. (ANSA).