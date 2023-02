Nuova veste web per l'amministrazione provinciale di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Da oggi è online la nuova home page dell'Amministrazione provinciale. La porta di accesso all'Amministrazione provinciale su internet offre una panoramica generale su tutte le informazioni che sono più importanti per le cittadine e i cittadini e vengono cercate più di frequente. La seconda grande innovazione riguarda i servizi dell'Amministrazione provinciale: questi si trovano ora in un punto centrale su Civis.bz, il portale dei servizi pubblici in Alto Adige. Essi risultano ancora, come in passato, incorporati nella home page della Provincia e attraverso la funzione di ricerca interna vengono raccolti e mostrati. I temi dell'Amministrazione provinciale restano riassunti per blocchi, ma non sono più presentati in singole e proprie pagine tematiche, quanto piuttosto attraverso una più comoda visuale di insieme comprensiva di tutte le relative pagine web.

La nuova home page è stata realizzata sotto la guida e l'impulso dell'Agenzia di stampa e comunicazione e rappresenta un importate traguardo per integrare tutte le pagine web della Provincia in un unico sistema di Content Management al passo con i tempi e contenente informazioni interessanti, facilmente accessibili e attuali, oltre che i servizi dell'Amministrazione provinciale. (ANSA).