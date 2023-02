Gava, fino a 5 mln. per la qualità dell'aria in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - Fino a cinque milioni di euro alla Provincia autonoma di Bolzano per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento atmosferico. È l'impegno assunto dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito dell'Accordo di programma siglato con l'ente territoriale. Ne dà notizia il viceministro Vannia Gava.

"Si tratta di uno strumento importante con cui, di concerto con la Provincia, interveniamo con azioni condivise e concrete nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti in un'area che rischia il superamento dei livelli di particolato atmosferico, eventualità che ci esporrebbe al rischio di avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Proteggiamo il Paese e tuteliamo l'ambiente", dichiara il viceministro. (ANSA).