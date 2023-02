Auto contro camion sulla Valsugana, ferito un 57enne

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Un uomo di 57 anni trentino è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale tra un'auto ed un mezzo pesante che si è verificato poco prima delle 11 sulla statale 47 della Valsugana all'altezza di Campiello di Levico, in direzione Trento. Il ferito, che era alla guida dell'auto, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. L'uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale di Trento. La viabilità è stata modificata per consentire l'intervento dei soccorsi ed i rilievi dei carabinieri, inevitabili, quindi, le ripercussioni sul traffico.

(ANSA).