Paziente scomparsa a Bolzano, forse avvistamento in Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - In Val Venosta sono in corso ricerche per la paziente scomparsa la scorsa settimana dall'ospedale di Bolzano. Magdalena Fischnaller giovedì scorso si era allontanata dal nosocomio dove era in cura. Da allora sono arrivate alle forze dell'ordine diverse segnalazioni, soprattutto nel rione Gries del capoluogo. Ieri, invece, una pattuglia dei carabinieri ha notato in Val Venosta, nei pressi di Sluderno, una donna che sembrava la donna scomparsa, ma si è subito allontanata nelle campagne. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco volontari e il soccorso alpino con droni e unità cinofile, ma per il momento le ricerche non hanno dato esito. (ANSA).