Morto ragazzo caduto da balcone albergo in Alto Adige

Il ragazzo era originario di Dorstadt nei pressi di Braunschweig. Era venuto in Valle Aurina con la sua classe in gita scolastica. Probabilmente il ragazzo è scivolato nel tentativo di scavalcare dal balcone nella stanza attigua. L'impatto sul cemento è stato violentissimo. I compagni di classe sotto shock sono stati assistiti da psicologi della Croce bianca. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.