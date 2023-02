Kompatscher, positiva la performance al museo delle scienze

(ANSA) - BOLZANO, 14 FEB - "Quello che è successo al Museo di scienze naturali di Bolzano è stata una performance di attivisti per il clima che valuto positivamente". A dirlo è il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher sull'azione del gruppo Extinction rebellion a margine della conferenza stampa sulle delibere della Giunta provinciale. "C'è una bella differenza tra chi senza permesso entra in una struttura museale e danneggia opere d'arte rispetto a quello che è successo a Bolzano, dove per sensibilizzare l'opinione pubblica gli attivisti di Extinction rebellion hanno, con il permesso della direzione del museo, verniciato con vernice nera l'acquario di barriera corallina del museo", ha detto Kompatscher in risposta ad una domanda di un giornalista.

"Un museo di scienze naturali è il luogo migliore per fare una azione del genere, ha sottolineato Kompatscher che condivide l'opinione del direttore del museo David Gruber, perché sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi fa parte della mission del museo stesso", ha argomentato il governatore. "Il fatto di dare il benvenuto in una struttura museale a chi vuole fare performance di questo tipo, senza arrecare danni al patrimonio pubblico, è l'atteggiamento giusto".

Sulla seconda azione degli attivisti per il clima di questi giorni che hanno rivesito di rifiuti il Nettuno in piazza Erbe a Bolzano, Kompatscher ha detto "c'è di peggio", anche se ha precisato di non sapere se vi siano stati oneri per il Comune.

