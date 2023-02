Ciclovia del Garda: partita la progettazione definitiva

(ANSA) - TRENTO, 14 FEB - È partita la progettazione definitiva per l'unità funzionale 19 della Ciclovia del Garda.

Cioè il tratto che nell'ambito della grande opera strategica diventerà la nuova variante per unire l'abitato di Torbole con Nago e soprattutto la ciclabile della valle dell'Adige con la Ciclovia dei Laghi (la "Torbole-Cadine" in direzione Trento) lungo il torrente Sarca. Lo comunica la Provincia di Trento in una nota. "Il tracciato per bici e pedoni - spiega il presidente Maurizio Fugatti - potrà costituire la nuova 'porta di accesso' da nord al lago di Garda, per chi viene da Mori e dalla pista lungo l'Adige che fa parte dell'itinerario europeo da Capo Nord a Malta. Un collegamento sicuro per la mobilità sostenibile, più funzionale rispetto all'attuale percorso verso il lago che passa dal centro storico di Torbole".

Di fatto, il tracciato esistente utilizzato per scendere al lago (o risalire) è condiviso con i veicoli a motore, con forti pendenze, curve, semafori e non in grado di sostenere in maniera efficace i flussi ciclabili specie in alta stagione. "La variante favorirà quindi un accesso più sicuro, adatto ad una frequentazione in linea con lo sviluppo del turismo sostenibile in Trentino e in particolare verso l'Alto Garda", aggiunge Fugatti. L'importo complessivo dei lavori è di 2.259.617,99 euro. (ANSA).