Sanità: in Trentino 10 nuove case comunità, tre ospedali e 5 Cot

(ANSA) - TRENTO, 13 FEB - Dieci case di comunità, cinque Centrali operative territoriali (Cot) e tre ospedali di comunità. Sono queste le strutture che verranno realizzate entro il 2026 in provincia di Trento tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che per l'assistenza domiciliare ammontano a 24 milioni di euro.

"I fondi sono messi a disposizione in particolar modo per la parte infrastrutturale, ma nel progetto è previsto anche un ulteriore sviluppo della telemedicina", ha spiegato Giuliano Mariotto, direttore sanitario dell'azienda sanitaria. "Gli ospedali di comunità - ha aggiunto - sono delle strutture intermedie che permettono ai pazienti anziani di tornare a domicilio e non entrare nelle Rsa. Sorgeranno a Mezzolombardo, Pergine Valsugana ed Ala".

È previsto anche un aumento del personale infermieristico per queste 18 strutture. Si parla di "un incremento di circa 50 infermieri sull'intero territorio provinciale", ha concluso Mariotto. (ANSA).