Slittino naturale:dominio azzurro ai mondiali a Nova Ponente

Sensazionale Evelin Lanthaler, laureatasi per la terza volta consecutiva campionessa del mondo nella rassegna mondiale dello slittino naturale (disciplina non olimpica) che si è svolta a Nova Ponente. La quasi 32enne altoatesina, padrona di casa, ha vinto alla sua maniera, dominando come di consueto in una gara condotta sin dalla prima manche, e conclusa con il tempo complessivo di 2'45″83. Medaglia d'argento per l'altoatesina Greta Pinggera, attardata di 1″53 e che nulla ha potuto contro Lanthaler, apparsa in questa stagione anche più imbattibile del consueto. L'austriaca Tina Unterberger si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo, a 1″89 dalla vincitrice, ma davanti all'altra azzurra Daniela Mittermair, quarta a 2″74. Tra le azzurre, spazio in top ten anche per Jenny Castiglioni settima e Nadine Stiffler ottava.

Alex Gruber non è stato da meno nel singolo maschile, aggiungendo al suo palmares la terza medaglia d'oro iridata. Il trentenne di Villandro, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per sconfiggere la resistenza degli austriaci Michael Scheickl e Thomas Kammerlander: l'azzurro, infatti, era al secondo posto alla fine della prima manche, e addirittura terzo nella seconda. Gruber non si è perso d'animo, e nella run decisiva ha piazzato la staccata decisiva, prendendosi il successo con il tempo di 2'43″98, 31 centesimi meglio di Scheikl e 0″32 su Kammerlander. Quattro gli azzurri in top ten, grazie a Patrcik Pigneter quarto, Fabian Brunner quinto e Florian Clara sesto.

La grande giornata dell'Italia si è conclusa con la vittoria degli stessi Gruber/Lanthaler nella prova a squadre: gara decisa nella prima run con Lanthaler spaziale, ben un secondo più veloce della tedesca Walch; Gruber si è ben difeso nella manche decisiva, con gli azzurri che hanno potuto festeggiare la loro terza medaglia, alla fine di una gara conclusa col tempo di 1'53″99. Medaglia d'argento all'Austria, bronzo alla Germania.

