Mondiali slittino naturale: oro e argento Italia nel doppio

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - Patrick e Matthias Lambacher hanno vinto la medaglia d'oro nel doppio ai Mondiali di slittino naturale in corso di svolgimento a Nova Ponente (Bolzano). I Lambacher hanno chiuso le due manche con il tempo complessivo di 1'57″92, precedendo di soli 28 centesimi l'altra coppia azzurra composta da Patrick Pigneter e Florian Clara. Bronzo per gli sloveni Vertelj/Kralj, a 4″86 dai leader.

Buona anche la prova dei più giovani Anton Gruber Genetti e Hannes Unterholzner, classificatisi al quarto posto nella graduatoria assoluta che è valso l'oro la medaglia d'argento nella categoria U.23, alle spalle proprio degli sloveni.

E l'Italia guida anche la classifica del singolo femminile dopo le prime due discese, grazie a Evelyn Lanthaler, al comando con il tempo di 1'50″62, per 86 centesimi meglio dell'altra azzurra Greta Pinggera. Terzo posto per l'austriaca Tina Unterberger, a 1″11, seguita dalla terza azzurra, Daniela Mittermair a 2″05. Nella top ten figurano anche Jenny Castiglioni e Nadine Staffler, rispettivamente settima a 3″96 e ottava a 4″36. Due gli azzurri al comando alla fine della prima run, anche nel singolo maschile. Si tratta di Patrick Pigneter, davanti a tutti in 54″44, 11 centesimi meglio di Alex Gruber con al terzo posto il solito austriaco Thomas Kammerlander a 29 centesimi. Spazio tra i primi dieci anche per Florian Clara quinto e Fabian Brunner sesto. (ANSA).