Mondiali biathlon: sprint uomini, è monopolio Norvegia

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Monopolo Norvegia nella sprint maschile ai mondiali di biathlon in corso a Oberhof, in Germania. Ai primi quattro posti si sono piazzati infatti gli scandinavi: Johannes Boe ha confermato la sua superiorità stagionale aggiudicandosi la gara in 23'21″7 con un errore, che tuttavia non gli ha impedito di precedere il fratello Tarjei di 2″2.

Bronzo a Sturla Holm Laegreid a 39″9, quarto Johannes Dale a 43″6. Dietro il quartetto norvegese l'ucraino Dmytro Pidruchnyi, quinto a 53″4.

Due errori nella serie a terra e uno in quella in piedi hanno relegato Tommaso Giacomel al diciassettesimo posto, con un ritardo di 1'47″8. Lukas Hofer, all'esordio stagionale, ha concluso al ventottesimo posto. Domani in programma le pursuit donne e uomini. (ANSA).