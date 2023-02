Fattor, presto giro di vite per auto in zona stazione

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - L'assessore comunale Stefano Fattor annuncia un giro di vite per il transito delle auto davanti alla stazione di Bolzano. "Presto presenterò in giunta una proposta di forte riduzione del traffico privato da attuare a breve. Per il medio periodo (con la chiusura del cantiere del waltherpark) c'è da lavorare, e molto, con Provincia e SASA", scrive Fattor pubblicando anche un grafico. "Mostra senza pietà come gli autobus SASA di Bolzano accumulino ritardi medi di 6-8 minuti a causa del traffico (con picchi di 20 fino a 40 minuti) nel tratto di 200m tra la stazione dei pullman di via Renon e la rotonda davanti alla stazione dei treni. Strutturalmente si potrà risolvere la situazione solo con la realizzazione del progetto ARBO dell'areale ferroviario. Ma se vogliamo rendere appetibile il servizio pubblico dobbiamo far sì che sia puntuale da subito", afferma. (ANSA).