Contadini lamentano lupo e bostrico, l'aumento dei costi

Lupo e bostrico, l'aumento dei costi di produzione, l'approvvigionamento idrico e la burocrazia: sono stati alcuni dei temi durante la 'klausur' del Bauernbund al NOI Techpark di Bolzano.

"L'anno passato è stato difficile per l'agricoltura e la frutticoltura di montagna", ha dichiarato il presidente degli agricoltori altoatesini Leo Tiefenthaler. "La siccità e i prezzi elevati di produzione hanno creato problemi. D'altra parte, è positivo che il prezzo del latte sia aumentato dall'estate e quindi ci si può aspettare un prezzo di pagamento più alto".

Nella frutticoltura, i costi elevati, il raccolto ridotto e i prezzi di mercato modesti sono fonte di preoccupazione. In viticoltura, invece, l'atmosfera è molto più serena: "quantità e qualità sono elevate".

I 200 funzionari presenti alla riunione a porte chiuse, molto partecipata, hanno convenuto che i prezzi dei prodotti agricoli devono aumentare per garantire la redditività delle aziende agricole. Per questo motivo Tiefenthaler ha spezzato una lancia a favore dell'indicazione dell'orgine dei prodotti nella ristorazione. "In un sondaggio, oltre il 90% degli intervistati si è detto favorevole a una denominazione d'origine perché vuole trasparenza. È un'opportunità per l'agricoltura, ma anche per la gastronomia".

Tiefenthaler vede nelle energie rinnovabili un buon modo per aumentare il reddito dei contadini. "Soprattutto il fotovoltaico è interessante - dice - ma anche l'energia idroelettrica offre ancora opportunità". Il presidente del Bauernbund invece non è soddisfatto dei prezzi del legname. Un tema caldo in futuro sarà l'approvvigionamento idrico: "Poiché le estati diventano sempre più secche e calde, dobbiamo garantire l'approvvigionamento idrico con serbatoi di stoccaggio", ha affermato Tiefenthaler.

