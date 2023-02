Tumori: nuovo acceleratore lineare all'ospedale Santa Chiara

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - È pronto a entrare a regime il nuovo acceleratore lineare, strumento all'avanguardia nelle terapie antitumorali, installato nell'Unità operativa di radioterapia oncologica dell'ospedale Santa Chiara di Trento.

Oggi l'assessora alla salute Stefania Segnana è intervenuta alla presentazione ai sanitari del nuovo Linac (Linear accelerator) il cui utilizzo è previsto soprattutto per le pazienti affette da neoplasia mammaria, per trattamenti stereotassici e di radiochirurgia cerebrale. Il nuovo acceleratore, frutto della più avanzata tecnologia, ha comportato un investimento di circa 2 milioni e 250.000 euro.

L'acquisizione del nuovo acceleratore lineare - sottolinea una nota di Apss - è stato un processo lungo e laborioso che, in pieno periodo pandemico, ha visto una stretta collaborazione tra le unità operative di radioterapia e di fisica sanitaria oltre al Servizio di ingegneria clinica e al Dipartimento infrastrutture. Ora, grazie al Pnrr e con il pieno supporto dell'Assessorato provinciale, Apss è già al lavoro per l'acquisto di un secondo acceleratore gemello, che diventerà operativo presumibilmente nei primi mesi dell'anno prossimo.

"Attualmente l'Unità operativa di radioterapia oncologica - ha evidenziato Valentina Vanoni direttrice dell'Unità operativa di radioterapia oncologica - è dotata di quattro acceleratori lineari ed esegue circa 1.250 trattamenti all'anno. Dall'inizio di ottobre con il nuovo acceleratore sono già stati eseguiti 60 trattamenti e, con l'entrata a pieno regime, si prevede che verrà utilizzato per circa 350 pazienti l'anno". (ANSA).