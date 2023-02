Questura Bolzano, sospesa per 10 giorni licenza a 'Bar Biti'

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Il questore di Bolzano, Giancarlo Pallini, ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza d'esercizio del "Bar Biti" di via Garibaldi. Il provvedimento - informa la Questura - è stato adottato a seguito di un episodio di minaccia a due agenti di polizia da parte di un avventore del locale, armato di coltello.

I due operatori di polizia sono riusciti a riusciti a bloccare l'uomo, approfittando di un suo momento di distrazione, denunciandolo poi per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi.

Nel bar è stata riscontrata nell'ambito di alcuni controlli la presenza di persone pregiudicate e ritenute pericolose. La sospensione della licenza intende sottrarre temporaneamente un punto di ritrovo agli abituali frequentatori. (ANSA).