Droga: coltiva marijuana in casa, arrestato 40enne a Trento

(ANSA) - TRENTO, 10 FEB - I carabinieri di Mattarello, nell'ambito di un servizio mirato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella città di Trento, hanno arrestato un uomo di 40 anni per traffico di droga.

L'uomo - informa l'arma - è stato trovato in possesso di modiche quantità di stupefacenti durante un controllo in collaborazione con il nucleo cinofili della Polizia locale di Trento. È stata quindi disposta la perquisizione presso il luogo di lavoro e presso l'abitazione, dove sono stati rinvenuti oltre 500 grammi di marijuana suddivisa in più "pacchetti". È stata trovata anche una serra allestita in una stanza, con due piante di cannabis, di cui una alta più di un metro.

L'uomo è stato condotto presso il carcere di Trento. (ANSA).