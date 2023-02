Assessore ritira partecipazione a convegno Pro vita a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 10 FEB - Il vice presidente della Provincia di Bolzano e assessore Giuliano Vettorato (Lega) ha ritirato la sua partecipazione al convegno del movimento Pro vita "Si potrà dire ancora mamma e papà?", in programma questa sera a Bolzano.

"Non vado - spiega Vettorato all'ANSA - perché sono stanco delle strumentalizzazioni".

"Sarei andato - aggiunge - per ascoltare nel pubblico come Giuliano Vettorato". Il tema della genitorialità - prosegue l'assessore - dovrebbe essere "inclusivo e non divisivo, mentre alcune persone che si ritengono democratiche vorrebbero vietare un convegno, nel quale ci si potrebbero tranquillamente confrontare". (ANSA).