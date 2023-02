Sisma Turchia: Trentino mette a disposizione ospedale da campo

(ANSA) - TRENTO, 09 FEB - Il dipartimento Protezione civile della Provincia autonoma di Trento ha presentato alla Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome un progetto per mettere a disposizione un ospedale da campo per rispondere all'emergenza in Turchia. Il progetto - si apprende - prevede la fornitura di un ospedale da campo e del materiale sanitario necessario per l'assistenza di circa 60 persone.

L'ospedale da campo, stoccato in sette container, è composto da una struttura portante e diverse tende di varie dimensioni collegate tra loro: occupa una superficie complessiva di almeno 1.600 metri quadri. Accanto agli spazi (e ai materiali) dedicati alla degenza, sono disponibili accettazione, radiologia, sala parto, diversi ambulatori, una farmacia e magazzini.

Sarà il Dipartimento nazionale di protezione civile a valutare il possibile intervento del Trentino e la sua localizzazione sul territorio. (ANSA).