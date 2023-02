Schlein a Trento, mettere fine a dannosa era Fugatti

(ANSA) - TRENTO, 09 FEB - "Questo è un territorio che amo e che frequento da anni per aver avuto l'onore di servirlo come parlamentare europea dal 2015 al 2019. Sono contenta che i semi piantati in questi anni stiano germogliando in questa bella campagna collettiva". Così Elly Schlein, al cinema "Vittoria" di Trento, ha commentato i dati che, per il momento, la vedono in testa per le primarie in Trentino.

"È una bellissima notizia - ha aggiunto - mi riempie di gioia. Speriamo che continui così. Questa partecipazione che stiamo raccogliendo un po' dappertutto mi conforta".

Quando le viene chiesto se siano necessarie le primarie per trovare un candidato per il centro-sinistra in Trentino, Schlein dice "secondo me è importante continuare con quello che si è già iniziato a costruire, dalla coalizione, che insieme può definire qual è il progetto che proponiamo per mettere definitivamente fine alla dannosa era di Fugatti". (ANSA).