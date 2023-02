Mondiali sci: oro superG al canadese Crawford, azzurri indietro

(ANSA) - COURCHEVEL, 09 FEB - Il canadese James Crawford ha vinto la medaglia d'oro nel SuperG ai Mondiali di Courchevel-Meribel, in Francia, dove gli azzurri non hanno brillato. L'argento è stato conquistato dal norvegese Aleksander Kilde (1.07.23), il quale per un solo centesimo si è visto strappare la vittoria da un atleta che mai aveva ottenuto un successo in carriera. Bronzo al francese Alexis Pinturault (1.07.48), già medaglia d'oro in combinata sulle nevi di casa.

E' rimasto fuori dal podio, quarto, lo svizzero Marco Odermatt (1.07.59), dominatore della specialità in coppa del mondo e pronosticato come quasi sicuro vincitore della prova iridata. Male nel complesso gli azzurri: Dominik Paris è caduto dopo poco più una trentina di secondi di gara e il migliore è stato Mattia Casse, 13/o e staccato di oltre un secondo da Crawford. Più indietro Christof Innerhofer, 20/o e Guglielmo Bosca, 26/o. (ANSA).