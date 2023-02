Incendi: in fiamme il sottotetto di un edificio a Ciardes

(ANSA) - BOLZANO, 09 FEB - Nella notte a Ciardes in Val Venosta ha preso fuoco il sottotetto di un edificio. Massiccio l'intervento dei vigili del fuoco da tutto il circondario per spegnere l'incendio dell'abitazione in via Karthein. Il tetto è stato aperto in più punti per poter localizzare il focolaio e spegnere il fuoco. Il veloce intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti dell'edificio.

Proseguono le difficili operazioni dei vigili del fuoco per il completo spegnimento dell'incendio.

La causa dell'innesco al momento non é ancora nota.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, fanno sapere i vigili del fuoco. (ANSA).