Chiusa 47/a edizione Hospitality,18.500 visitatori professionali

(ANSA) - TRENTO, 09 FEB - Si è chiusa la 47/a edizione di "Hospitality-Il salone dell'accoglienza", la fiera internazionale dedicata al settore Horeca. I visitatori professionali - informa una nota - sono stati oltre 18.500, con una crescita del 16% degli operatori dell'extra-alberghiero e del 50% del segmento camping.

"Un risultato che conferma il ruolo di 'Hospitality' come fiera leader di settore. Tutto ciò grazie alle scelte strategiche e agli investimenti effettuati negli ultimi anni, sia in termini di alleanze nazionali e internazionali, che di varietà e qualità espositiva", ha evidenziato Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi spa.

Tutte le regioni italiane erano rappresentate, con un incremento di presenze in particolare da Veneto, Lombardia oltre che da Liguria, Marche, Abruzzo, Puglia e Campania, mentre erano presenti delegazioni da diversi Paesi esteri.

L'appuntamento con la 48/a edizione è fissato, sempre a Riva del Garda, dal 5 all'8 febbraio 2024. (ANSA).