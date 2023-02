Imprese: 46.813 realtà attive in Trentino nel 2022, stabili

(ANSA) - TRENTO, 08 FEB - Al 31 dicembre 2022, in base ai dati elaborati dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento, al registro camerale risultavano iscritte 46.812 imprese attive, a fronte di 51.005 registrate. Rispetto all'anno precedente - a quanto emerso in conferenza stampa - le imprese attive hanno evidenziato un calo di 74 unità (-0,2%), mentre quelle registrate sono diminuite dello 0,3% (-178 unità).

Il settore con il maggior numero di imprese attive si conferma essere l'agricoltura, con 11.814 unità (il 25% del totale), seguono il commercio (7.566 unità, al 16,2%), le costruzioni (4.619 unità, 14,9%), i servizi alle imprese (6.946 unità, 14,8%), il turismo (4.619 unità, 9,9%) e il manifatturiero (3.938 unità, 8,4%). I trasporti e le spedizioni contano 1.210 imprese (2,6%), le assicurazioni e il credito 968 imprese (2,1%), mentre gli altri settori sono al 5,9%, con 2.770 realtà.

Tra i sei settori più rilevanti, i servizi alle imprese negli ultimi dieci anni hanno rilevato un incremento del 25%, mentre il turismo è al +4,6%, mentre sono in calo commercio (-12,1%), costruzioni (-10,2%),manifatturiero (-6,1%) e agricoltura (-4,9%).

Le imprese individuali sono l'assetto aziendale più diffuso, con 27.992 unità (-0,6%). Seguono, con 11.942 imprese, le società di capitale (che registrano una crescita del 2,6%) e le società di persone, con 10.041 imprese (-1,6%); le altre forme, soprattutto cooperative, sono a 1.030 unità.

Le imprese femminili sono 9.417 (18,5%), le imprese guidate da stranieri 4.099 e le imprese giovanili 4.867.

Al termine del 2022, le imprese artigiane iscritte nell'apposito albo risultavano 12.321. (ANSA).