Cospito: corteo anarchico a Trento, imbrattati palazzi e vetrine

(ANSA) - TRENTO, 08 FEB - A distanza di meno di tre settimane dall'ultima manifestazione tra le strade del centro storico di Trento, un nuovo corteo anarchico si è svolto nella sera di ieri nel capoluogo. I manifestanti hanno nuovamente imbrattato edifici e vetrine della città per protestare contro l'incarcerazione al regime del 41bis di Alfredo Cospito. Secondo le stime dell'amministrazione comunale, sono una settantina le scritte, molte delle quali ingiuriose, apparse in diversi punti del centro storico.

Gli operatori dell'ufficio manutenzione strade del Comune di Trento sono già intervenuti per coprire alcune scritte, mentre dalla mattina sono attivi i restauratori di una ditta specializzata per ripulire le scritte nei punti più delicati, come i gradini della fontana del Nettuno e di altri edifici tutelati dai beni culturali che necessitano di particolare cura.

Il lavoro proseguirà per tutta la giornata di oggi e domani, 9 febbraio, per la copertura delle scritte con un "aggrappante" per intonaci. Nei prossimi giorni le pareti verranno ridipinte con il colore originario delle facciate. L'operazione avrà un costo di circa 10.000 euro. (ANSA).