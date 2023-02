Coldiretti TAA: etichette anti-alcol proposta semplicistica

(ANSA) - TRENTO, 08 FEB - "È del tutto improprio assimilare l'eccessivo consumo di superalcolici tipico dei Paesi nordici al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità a più bassa gradazione come il vino, che è diventato l'emblema di uno stile di vita lento e attento all'equilibrio psico-fisico". Lo afferma - in una nota - il presidente di Coldiretti del Trentino Alto Adige, Gianluca Barbacovi, in merito alla notifica dell'Irlanda all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) della proposta di introdurre a livello nazionale l'obbligo di etichettatura sanitaria delle bevande alcoliche per far conoscere gli effetti dannosi dell'alcol sulla salute.

"Il giusto impegno dell'Unione europea per tutelare la salute dei cittadini - aggiunge Barbacovi - non può tradursi in decisioni semplicistiche che rischiano di criminalizzare ingiustamente singoli prodotti indipendentemente dalle quantità consumate. Si pensi al danno che questo tipo di etichettatura potrebbe portare alle eccellenze vinicole del Trentino Alto Adige, che si sono affermate negli anni per la loro qualità e sono parte integrante di una dieta equilibrata, non certo causa di un eccessivo consumo di alcol". (ANSA).