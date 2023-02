Anffas Trentino, al via il progetto 'Parco senza frontiere'

(ANSA) - TRENTO, 08 FEB - Un visore 3d per far vedere attraverso la realtà virtuale le bellezze del Parco naturale Adamello-Brenta anche alle persone con disabilità. L'iniziativa si chiama "Parco senza frontiere" e consiste nel far vivere a chiunque, in particolare a persone con mobilità ridotta, un'esperienza nell'area protetta. Il progetto - informa una nota - è stato testato dai ragazzi che frequentano di centri di Anffas Trentino di Madonna Bianca (Trento) e di Aldeno.

I visitatori, grazie ai visori, potranno essere trasportata in 30 luoghi selezionati, in cui muoversi proprio come se si trovassero sul posto. I paesaggio sono stati ricreati fedelmente, mentre è presente un menù in grado di aggiungere ulteriori informazioni attraverso il linguaggio "Easy to read".

Il visore verrà messo a disposizione dei diversi soggetti che operano con Anffas, nei punti informativi del parco e negli infopoint turistici. Si cercherà una diffusione nelle scuole e nelle Rsa del territorio. (ANSA).